TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 55 s

Irlande : "Non" à la modernisation de la Constitution

Par TV5MONDE SERAPHINE CHARPENTIER

Le référendum visant à moderniser les références aux femmes et à la famille dans la Constitution a été rejeté, avec un taux de participation d'à peine 50%. Un coup dur "symbolique" pour les femmes et un échec pour le gouvernement et la classe politique dont les principaux partis défendaient le "oui".