Israël a fixé une date pour l'offensive à Rafah

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

La Jordanie a commencé l'envoi d'un des plus grands convois d'aide humanitaire à Gaza depuis six mois. Le roi de Jordanie a signé avec les présidents français et égyptien un nouvel appel à un cessez-le-feu "immédiat". Pourtant, Israël semble prêt à relancer son offensive sur la ville de Rafah, déjà particulièrement meurtrie depuis le début de l'offensive israélienne.