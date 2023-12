TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 17 s

Israël-Gaza : nouvelle journée d'affrontements

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Alors que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte tentent d'obtenir une nouvelle trêve au Proche-Orient, les bombardements israéliens et les tirs de roquettes palestiniens ont repris. Gaza vit à nouveau au rythme des frappes ininterrompues et la population ne sait plus où fuir. La situation humanitaire sur place n'a jamais été aussi préoccupante.