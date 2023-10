Israël-Gaza : plus de 1 600 morts de part et d'autre

Le Hamas menace d'exécuter des otages israéliens capturés pendant le week-end en réaction aux frappes israéliennes qui se sont intensifiées depuis 24h sur la bande de Gaza. Israël dit avoir repris le contrôle dans le sud du pays. Attaques et ripostes ont pour l'instant, fait plus de 1.600 morts de part et d'autre.