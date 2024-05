TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Israël / Hamas : frappes sur la bande de Gaza

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Les populations palestiniennes déplacées à cause des différents bombardements israéliens sont fatiguées et ne savent plus où aller. C'est le cas, notamment à Rafah où l'armée israélienne est intervenue ces dernières heures.