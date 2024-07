TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 40 s

Israël : La CIJ rend son verdict

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Une décision "historique" pour les Palestiniens. "Mensongère", pour les Israéliens. Hier, la Cour Internationale de Justice a jugé "illégale" l'occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967. La plus haute juridiction de l'ONU demande à l'Etat israélien de cesser "le plus rapidement possible".