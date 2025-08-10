TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 53 s

Israël : la contestation monte

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

La contestation monte en Israël au lendemain de la décision du gouvernement de s'emparer de de Gaza. Des milliers de personnes, dont les familles d'otages, ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer la fin de la guerre.