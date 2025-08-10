Chargement du lecteur...
Israël : la contestation monte

Le
10 Aoû. 2025 à 12h10 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CHRISTINA MOLLEOVA
La contestation monte en Israël au lendemain de la décision du gouvernement de s'emparer de de Gaza. Des milliers de personnes, dont les familles d'otages, ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer la fin de la guerre.
International
ISRAËL
Guerre à Gaza

