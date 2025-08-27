Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 6 s
Israël : Les manifestations contre la guerre se poursuivent
Le
27 Aoû. 2025 à 21h16 (TU)
Mis à jour le
27 Aoû. 2025 à 21h20 (TU)
Par
TV5MONDE
ANTOINE DELPIERRE
Des centaines de milliers de manifestants se sont mobilisés dans tout le pays pour demander la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages. Ces manifestations ont le mardi 26 août avant la réunion du cabinet de sécurité.
