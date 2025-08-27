TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Israël : Les manifestations contre la guerre se poursuivent

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Des centaines de milliers de manifestants se sont mobilisés dans tout le pays pour demander la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages. Ces manifestations ont le mardi 26 août avant la réunion du cabinet de sécurité.