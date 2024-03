TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...



Israël : les pays fournisseurs d'armes

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Avec l'Iran, Israël est l'un des plus gros producteurs d'armes du Proche et Moyen-Orient. Mais l'industrie israélienne ne produit par exemple pas d'avions de chasse ou d'hélicoptères que lui fournissent les États-Unis, tout comme les pièces d'artillerie. Washington est le principal contributeur pour la défense israélienne, loin devant l'Allemagne et l'Italie.