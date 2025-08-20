TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 36 s

Israël : les ultra-orthodoxes contre la conscription

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

En Israël, la police a délogé avec violence des ultra-orthodoxes qui manifestaient contre la conscription obligatoire. Longtemps, les ultra-religieux ont été exemptés de service militaire en Israël. La Cour suprême y a mis fin en juin 2024.