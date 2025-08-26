Chargement du lecteur...
1 min 49 s
Partager

Israël : manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza

Le
26 Aoû. 2025 à 17h50 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Philippine De Clermont-Tonnerre
Benyamin Netanyahou, sous la pression de la rue, doit réunir son cabinet de sécurité ce soir. Des milliers d'Israéliens ont aujourd'hui manifesté dans plusieurs villes du pays pour réclamer la fin de la guerre et le retour des otages.
International

À la une

Afrique

Sénégal: qui est Abass Fall, le nouveau maire de Dakar ?

Afrique

"C'était une vraie rock star": mort de Khaled Louma en Algérie, icône du groupe T34

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Désarmement du Hezbollah: les Etats-Unis veulent des actes, selon une émissaire

International

Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale

International

L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites

Science

Une personne sur quatre n'a pas d'accès sécurisé à l'eau potable, selon l'ONU

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

International

Traité "d'aspirant dictateur", Donald Trump répond que beaucoup d'Américains "aimeraient en avoir un"

Afrique

Cameroun : le Conseil constitutionnel rejette une requête en inéligibilité déposée contre Paul Biya