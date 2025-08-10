Chargement du lecteur...
2 min 29 s
Israël : Netanyahu contesté par l'extrême droite

Le
10 Aoû. 2025 à 13h17 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
STEPHANE AMAR
Benyamin Netanyahu va-t-il être lâché par le ministre des Finances d'extrême droite ? Betzalel Smotrich exige un autre projet pour Gaza.
