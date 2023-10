Israël-Palestine, "une passion française"

Le conflit israélo-palestinien n'a cessé d'enflammer et de diviser la France depuis 1967. Comment l'expliquer ? Nous en parlons avec Denis Sieffert, éditorialiste à l'hebdomadaire Politis et auteur du livre "Israël, Palestine, une passion française" et Slimane Zeghidour, éditorialiste TV5MONDE.