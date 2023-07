TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Israël : reprise de la mobilisation contre la réforme judiciaire

Par TV5MONDE KEVIN BERG

La mobilisation contre la réforme de la justice reprend de plus belle. Près de 360 000 personnes ont manifesté samedi soir pour dire non à ce texte controversé. Un regain qui s'explique : ce lundi un des volets les plus controversés sera voté à la Knesset.