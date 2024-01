TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Israël : Tel Aviv, manifestation pour libérer les otages et un cessez-le feu

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Les négociations patinent toujours entre Israël et le Hamas en vue d'une trêve et d'un nouvel échange d'otages et de prisonniers. Des Israéliens sont descendus dans la rue pour dénoncer cette impasse et réclamer un cessez-le-feu.