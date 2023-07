TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 22 s

Israël : vote crucial aujourd'hui pour l'adoption de la réforme judiciaire

Par TV5MONDE STEPHANE AMAR

Cette réforme est controversée car elle diminue notamment les pouvoirs de la Cour suprême. Partisans et opposants au projet sont mobilisés depuis plus de six mois. Les précisions de notre correspondant en direct de Jérusalem.