14 min 38 s

Israël/Liban : la région est-elle au bord de l'embrasement ?

Par TV5MONDE Demet KORKMAZ

La tension monte entre le Liban et Israël, qui multiplient les tirs de roquettes et les frappes ciblées depuis l'attaque du plateau du Golan qui a fait 12 morts. Notre invité, Joseph Bahout, est directeur de l'Institut Issam Farès. Il revient pour nous sur la situation et les risques d'embrasement dans la zone.