Italie : référendum sur la naturalisation et le droit du travail

Conforter le droit du travail et faciliter la nationalité italienne pour les résidents non européens, ce sont les objets de votes par référendum, ces dimanche 8 et lundi 9 juin 2025, proposés par l'opposition du gouvernement en Italie. Notre correspondante Valérie Dupont est en direct de Rome.