TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 47 s

Italie : référendum sur la naturalisation et le droit du travail

Par TV5MONDE VALERIE DUPOND

Conforter le droit du travail et faciliter la nationalité italienne pour les résidents non européens, ce sont les objets de votes par référendum ces dimanche et lundi proposés par l'opposition du gouvernement en Italie.