13 min 4 s

J-1 avant l'ouverture en France du Salon internationale de l'agriculture

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Hier, le Parlement français a adopté la loi d'orientation agricole, présenté comme une réponse à la colère des agriculteurs, mais dénoncé par plusieurs élus de gauche, qui regrettent un recul en matière de protection de l'environnement. Alors, peut-on réussir à concilier agriculture et écologie ? On en parle avec Christiane Lambert, agricultrice, éleveuse porcine dans l'ouest de la France et Lucile Schmid, co-fondatrice et vice-présidente du Think Thank "La fabrique écologique".