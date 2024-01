Japon : Akasaki, un village épargné par le séisme

Le bilan du puissant séisme du 1 er janvier s'est alourdi et est passé à 168 morts et 323 personnes disparues. Et si de nombreux bâtiments en bois de la péninsule de Noto se sont effondrés ce jour-là, un petit village de pêcheurs a résisté, sauvé par sa particularité architecturale.