Japon : les auteurs de manga doivent s'acquitter d'un nouvel impôt

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

À partir du 1 er octobre, les auteurs de manga nippons doivent s'enregistrer comme auto-entrepreneurs, et donc facturer chaque travail et s'acquitter de la TVA. Philippe Dova correspondant TV5MONDE en direct de Tokyo, nous en dit plus sur cette nouvelle mesure fiscale, qui fait craindre le déclin d'une filière ayant pourtant une grande attractivité touristique.