Japon : une prédiction sème la panique

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Le manga "The Future I Saw" prédit un tsunami trois fois plus puissant que celui de 2011 pour le 5 juillet 2025. Cette prédiction provoque la panique sur les réseaux sociaux et fait fuir les touristes .