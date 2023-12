TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 16 s

Jérusalem-Est : des élèves palestiniens interdits d'école

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

À Jérusalem-Est, ville annexée et occupée par Israël, des adolescents palestiniens, libérés de prison récemment, ne peuvent plus aller à l'école. En cause, un blocage opéré par les autorités israéliennes qui met en péril l'avenir éducatif de toute une génération.