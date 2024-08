TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 47 s

Jeux olympiques de Paris 2024 : la réussite est-elle totale ?

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

L'heure du bilan sportif, économique et festif des Jeux olympiques de Paris 2024 et les coulisses et les petits secrets de ces Jeux, vu de l'intérieur avec Maxine Eouzan, animatrice du Club France, Luc Arrondel pour l'aspect économique, et avec la journaliste de TV5MONDE Karine Henry, qui a couvert les Jeux.