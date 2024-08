TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

JO Paralympiques Paris 2024 : des athlètes comme les autres

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

4500 athlètes sont attendus dans la capitale française avec plus de 500 épreuves sportives au programme. Nos invitées Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, la cavalière multimédiallée Liza Cez en para-dressage et ainsi que Céline Couratin, auteure et co-réalisatrice de la série documentaire "Incassable".