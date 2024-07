TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

JO Paris 2024 : les Jeux olympiques modernes en roman graphique

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Les Jeux olympiques sont un évènement mondial dont on se souvient grâce aux petites et grandes histoires qui s'y déroulent. Notre invité, Tony Lourenço, scénariste et auteur de la bande dessinée "Histoires (incroyables) des Jeux Olympiques", revient avec nous sur ces moments uniques.