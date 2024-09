TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 26 s

Joe Biden "déterminé" à utiliser le reste de son mandat pour renforcer l'Ukraine

Par Élisabeth Guédel

Washington se dit déterminé à mettre l'Ukraine dans "la meilleure position possible afin de l'emporter" face à la Russie. Cette déclaration intervient à 10 jours de la rencontre entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Analyse de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.