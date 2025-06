Jusqu'où ira l'escalade entre Israël et l'Iran

Jusqu'où ira l'escalade entre Israël et l'Iran ? Ce soir, le Conseil de l'ONU se réunit d'urgence. Une solution peut-elle être trouvée à cette situation pour le moins explosive ? Décryptage avec Firouzeh Nahavandi, spécialiste iranienne des pays musulmans non-arabes et Emmanuelle Galichet, enseignante et chercheuse en nucléaire.