Justice : "Quand la France tue les mères, une histoire banale"

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Clémence Guerrand, pianiste concertiste, cheffe d'entreprise, membre de l'association "125 et après" et fondatrice de l'association "Mawoma", nous raconte son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.