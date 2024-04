TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 20 s

K.O.G alias Kweku du Ghana en tournée en Europe

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

C'est un musicien prodige qui mène plusieurs projets ! Après les groupes "ONIPA", et "the Zongo Brigade", K.O.G alias Kweku du Ghana est en tournée en Europe où il fait découvrir son nouvel album "Zone 6 Agege". Un disque qui rend hommage à ses racines ghanéennes et au riche métissage musical qu'affectionne le vocaliste, percussionniste et arrangeur. Reportage