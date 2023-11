TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 5 s

Kometa, un regard tourné vers l'Est

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

C'est une toute nouvelle revue consacrée à l'est de l'Europe avec des témoignages inédits signés par de grandes plumes. Elle s'appelle «Kometa. Née de la guerre en Ukraine, elle se propose en 4 numéros en un an d'offrir un point de vue original, par l'écrit et l'image, sur cette partie du monde. Entretien avec Léna Mauger, cofondatrice et rédactrice en chef du magazine.