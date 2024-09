TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

La Chine se lance dans une réforme des retraites

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

Les réformes des retraites sont un sujet sensible dans tous les pays, même en Chine. Le parti communiste s'est résout à son tour à repousser l'âge de la retraite de 3 à 5 ans. La réforme entrera en vigueur en 2025 et sera appliquée de manière progressive sur une période de quinze ans. L'âge de départ passera de 60 à 63 ans pour les hommes et de 50 à 55 ans pour les femmes qui exercent un travail manuel. Les femmes employées dans des bureaux, elles, pourront partir à l'âge de 58 ans, contre 55 actuellement.