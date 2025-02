TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

À la Commission européenne, un choc de simplification qui fâche

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

La Commission européenne dévoilera demain les détails de son "choc de simplification" promis aux entreprises. De quoi s'agit-il exactement ? Cette simplification se fera-t-elle au détriment du Pacte vert et de la protection des salariés ? On en parle avec Tilly Metz, eurodéputée, groupe des Verts, et Léa Guérin, chargée de plaidoyer sur les questions de régulation des multinationales chez Oxfam.