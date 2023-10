La droite populiste largement en tête aux élections fédérales suisses

La Suisse renouvelle aujourd'hui son Parlement : 200 députés pour la chambre basse, le Conseil national, et 46 sénateurs pour la chambre haute, le Conseil des Etats. Le décryptage avec : Michel CERUTTI, correspondant de la RTS à Genève ; Pascal SCIARINI, professeur de sciences politiques à l’Université de Genève ; et Frédéric ESPOSITO, politologue et spécialiste du terrorisme au Global Studies Institute, à l'Université de Genève.