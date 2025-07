Les invités du 64 minutes, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet

La francophonie est-elle une ancre dans un monde en crise ?

Nouvelle-Calédonie, situation en République démocratique du Congo, démocratie et État de droit, francophonie... On en parle avec nos invités, les Français Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.