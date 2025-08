"La guerre à Gaza a cessé d'être juste": en Israël, d'anciens chefs espions et militaires appellent à "arrêter la guerre"

D'anciens diplomates, responsables de l'état-major ou de services de renseignements (Mossad et Shin Bet) estiment que "le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël" et que leur pays "dispose de tout ce qu'il faut pour gérer ses capacités résiduelles de terreur, à distance ou autrement". Ils demandent à Donald Trump de faire pression sur Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la guerre et ainsi ramener "les otages chez eux".

"Arrêtez la guerre à Gaza!". Pas moins de 550 anciens chefs espions, militaires, policiers et diplomates ont signé un courrier du mouvement des "Commandants pour la sécurité d'Israël" (CIS), rendu public dans la nuit de ce dimanche 3 au lundi 4 août, où ils exhortent Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahu pour mettre fin à la guerre à Gaza et ainsi ramener "les otages chez eux".

"Nous avons le devoir de nous lever", alerte Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, dans une vidéo diffusée par le mouvement pour accompagner ce courrier.

"Cette guerre a commencé comme une guerre juste, une guerre défensive. Mais une fois tous ses objectifs militaires atteints et une brillante victoire militaire contre tous nos ennemis, elle a cessé d'être une guerre juste. Elle conduit l'État d'Israël à la perte de sa sécurité et de son identité". Ami Ayalon, ancien directeur du Shin Bet

Trois anciens patrons du Mossad, le service de renseignement extérieur, (Tamir Pardo, Efraim Halevy, Danny Yatom), cinq ex-dirigeants du Shin Bet (Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri, Carmi Gilon) et trois ex-chefs d'état-major (Ehud Barak, Moshe Bogie Yaalon, Dan Halutz) figurent parmi les signataires de la lettre, et apparaissent dans la vidéo.

רמטכ"לים, מפכ"לים, ראשי שב"כ, המוסד ואמ"ן, בקריאה משותפת להפסקת המלחמה: "הפסיקה להיות מלחמה צודקת ומביאה את מדינת ישראל לאובדן זהותה"@yanircozin pic.twitter.com/8XlIVuKvqY — גלצ (@GLZRadio) August 3, 2025

"Chacune de ces personnes a siégé aux réunions du cabinet, opéré dans les cercles les plus confidentiels, participé à tous les processus de prise de décision les plus sensibles, les plus délicats", souligne la voix off de la vidéo, diffusée sur X par la radio de l'armée. À eux seuls et "ensemble, ils ont plus de mille ans d'expérience en sécurité nationale et en diplomatie", souligne-t-elle.

"Former une coalition régionale-internationale"

"Au nom de CIS, le plus grand groupe israélien d'anciens généraux de l'armée, Mossad, Shin Bet, police et corps diplomatiques équivalents, nous vous exhortons à mettre fin à la guerre à Gaza. Vous l'avez fait au Liban. Il est temps de le faire à Gaza également", plaident-ils auprès de Donald Trump.

"Tsahal (l'armée israélienne) a depuis longtemps atteint les deux objectifs qui pouvaient être réalisés par la force: démanteler les formations militaires et le gouvernement du Hamas", estiment les membres du CIS. "Le troisième, et le plus important, ne peut être atteint que par un accord: ramener tous les otages chez eux".

"Nous considérons, en tant que professionnels, que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël, et notre expérience nous indique qu'Israël dispose de tout ce qu'il faut pour gérer ses capacités résiduelles de terreur, à distance ou autrement", estiment-ils. "Traquer les derniers hauts responsables du Hamas peut être fait plus tard", mais les "otages ne peuvent pas attendre".

"Votre crédibilité auprès de la grande majorité des Israéliens renforce votre capacité à guider le Premier ministre Netanyahu et son gouvernement dans la bonne direction", ajoutent les signataires: "Mettre fin à la guerre, ramener les otages, arrêter les souffrances et former une coalition régionale-internationale qui aide l'Autorité palestinienne (une fois réformée) à offrir aux Gazaouis et à tous les Palestiniens une alternative au Hamas et à son idéologie perverse".

"Nous sommes au bord de la défaite", commente dans la vidéo l'ancien directeur du Mossad, Tamir Pardo. "Ce dont le monde est témoin aujourd'hui est ce que nous avons fait", déplore-t-il à propos des conditions humanitaires désastreuses dans le territoire palestinien assiégé.

"La minorité contrôle la politique"

"Nous nous cachons derrière un mensonge que nous avons engendré. Ce mensonge a été vendu au public israélien, et le monde a compris depuis longtemps qu'il ne reflète pas la réalité".

"Nous avons un gouvernement que les zélotes messianiques ont entraîné dans une certaine direction irrationnelle", juge de son côté Yoram Cohen (Shin Bet). "Ils sont une minorité (...) mais le problème est que la minorité contrôle la politique".

Benjamin Netanyahu "mène Israël à sa ruine et les otages à leur mort", a de son côté accusé le Forum des familles, la principale organisation de familles des captifs à Gaza. "Depuis 22 mois, on vend au public l'illusion que la pression militaire et les combats intenses ramèneront les otages", mais ces discours "ne sont que mensonge et tromperie du public", a-t-il encore fustigé.

Sur les 251 personnes enlevées pendant l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, 49 restent retenues à Gaza, dont 27 déclarées mortes par l'armée israélienne, après deux trêves ayant permis la libération des autres.

La publication la semaine dernière par le Hamas et le Jihad islamique de trois vidéos montrant deux otages israéliens, Rom Breslevski et Evyatar David, très affaiblis et décharnés, a ravivé en Israël le débat sur la nécessité d'arriver au plus vite à un accord permettant le retour des captifs.

Benjamin Netanyahu a annoncé ce lundi qu'il donnerait cette semaine "des instructions" sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza. Israël entend dans le même temps mettre la question des otages "au centre de l'agenda mondial", a déclaré son chef de la diplomatie, Gideon Saar, à la veille d'une session du Conseil de sécurité des Nations unies consacrée à ce dossier à son initiative.