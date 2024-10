TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 12 s

La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Laure de Roucy-Rochegonde publie « La guerre à lère de l'intelligence artificielle » qui interroge sur la façon dont l'intelligence artificielle et les armes autonomes peuvent remettre en cause le contrôle humain, politique et juridique, de l?usage de la force.