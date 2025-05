La Ligue arabe face à la crise à Gaza : un appel à l'action

La guerre à Gaza était en tête des priorités de ce 34ème sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Les dirigeants présents ont souligné la nécessité de mettre fin aux hostilités et de trouver une solution durable à ce conflit qui perdure depuis trop longtemps. Dès le début de l'événement, un appel a été lancé au président américain, Donald Trump, pour qu'il use de son influence afin de promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Intensifier les efforts

"La situation des Palestiniens est plus qu'atroce et plus qu'inhumaine", a fustigé le patron de l'ONU, Antonio Guterres et a demandé un "cessez-le-feu permanent". Certains dirigeants espèrent qu'une telle intervention puisse ouvrir la voie à un processus politique sérieux et essentiel pour instaurer une paix durable dans la région.

La Ligue arabe a également exhorté la communauté internationale à intensifier ses efforts pour garantir l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Cette aide est cruciale pour répondre aux besoins urgents des populations affectées par le conflit.

Vers une réorganisation politique à Gaza ?

Un autre point clé abordé lors du sommet est la nécessité de permettre à l'État de Palestine d'assumer ses responsabilités civiles et sécuritaires dans la bande de Gaza. Pour cela, il est impératif que le Hamas renonce à son contrôle et remette ses armes à l'autorité palestinienne, en collaboration avec les autres factions présentes dans la région. Cette réorganisation politique est vue comme un pas essentiel vers la stabilisation de la situation à Gaza.

En parallèle des discussions politiques, l'Iraq a réaffirmé son engagement à contribuer financièrement à la reconstruction de Gaza, avec une promesse de 20 millions de dollars. Un montant équivalent a également été alloué pour la reconstruction du Liban, soulignant la solidarité régionale face aux crises qui touchent le Moyen-Orient.

Absences remarquées

Malgré l'importance des sujets abordés, la grande majorité des chefs d'État des 22 pays membres de la Ligue arabe n'ont pas fait le déplacement pour assister au sommet. L'absence notable des dirigeants de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis a été particulièrement remarquée, soulevant des questions sur l'unité et l'engagement des pays membres face aux défis régionaux.