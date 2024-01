La technologie au service de la vérité ?

Depuis les premiers appareils inventées par les Américains dans les années 1930, les fameux détecteurs de mensonges ou polygraphes ont beaucoup évolué. Vanessa Codaccioni, politiste, et professeure à l'université Paris 8, alerte sur les dérives des nouvelles technologies, et notamment l'Intelligence artificielle, qui sont utilisées pour établir la "vérité". Elle lance un cri d'alarme dans un livre à paraître le 3 janvier, "Les détecteurs de mensonge, recherche d'aveux et traque de la vérité" chez Textuel.