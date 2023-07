La tension va-t-elle retomber pour cette sixième nuit depuis la mort de Nahel ?

Gérald Darmanin a décrit une cinquième nuit "plus calme", dans le contexte des révoltes depuis la mort de Nahel, tué par un policier. Ce "calme" relatif va-t-il durer ? Réponse de Gilles Leproust, maire d'Allones et président de l'association Ville et Banlieue.