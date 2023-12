La Terre vient de terminer un cycle autour du Soleil

Saviez-vous qu'à l'origine, Noël était une fête païenne ? On profitait des jours les plus sombres de l'année pour allumer des feux et célébrer la lumière du soleil. Ce 22 décembre, c'est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, dans l'hémisphère nord. Linda Giguère vous souhaite un joyeux solstice !