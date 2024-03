TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 21 s

L'Amérique latine et les Caraïbes face à leur pire épidémie de dengue

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA

L'Amérique latine et les Caraïbes font face à une importante épidémie de dengue. Depuis le début de l'année, plus de 3,5 millions de cas ont été recensés et un millier de décès enregistrés, selon les autorités sanitaires.