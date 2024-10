TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 25 s

L'appel de citoyens israéliens : "Sauvez-nous de nous-mêmes !"

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Plus de 1000 Israéliens et franco-israéliens signent, ce week-end, une tribune dans le quotidien français Libération. Ils appellent à davantage de pression internationale contre Tel Aviv. Deux des signataires, Revital Madar, politologue, chargée de recherche à l'Institut Universitaire européen et Guy Elhanan, acteur vivant à Haïfa, sont les invités du 64 minutes.