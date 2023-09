L'Azerbaïdjan s'arrêtera-t-elle au Haut-Karabakh ?

À compter du 1er janvier 2024, la République séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh n’existera plus. Cette annonce fait suite à la victoire militaire de l’Azerbaïdjan sur l’enclave et marque un tournant. L’Arménie fait depuis face à un afflux de migrants qu’elle va devoir gérer. Quelles seront, en outre, les conséquences géopolitiques pour la région ? Marie Dumoulin, ancienne diplomate, et Luc de Barochez, journaliste, responsable du service Monde de l'hebdomadaire Le Point, apportent un éclairage.