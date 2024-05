Le 9 mai, journée de l'Europe

Le 9 mai 1950, c?est la date du fameux discours de Robert Schumann, une déclaration que l?on considère comme le texte fondateur de l?Union européenne. Et hasard du calendrier, nous sommes à un mois jour pour jour des élections européennes. Nous rejoignons au Parlement européen à Bruxelles Paul Germain avec son invité : Jean-Claude Juncker, ex Premier ministre luxembourgeois et ancien Président de la Commission européenne entre 2014 et 2019