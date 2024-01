Le contrôle du ciel devenu primordial en Birmanie

En Birmanie, l'insurrection contre la junte ne cesse de prendre de l'ampleur. Les différentes guérillas ethniques et les mouvements de résistance se sentent galvanisés par leurs récents succès militaires. Et pour ces combattants, le contrôle du ciel est devenu primordial : ils misent de plus en plus sur les drones de combat.