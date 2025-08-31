TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 6 s

Le français au Vietnam, un héritage académique

Par TV5MONDE MAY VALLAUD

Malgré sa valeur culturelle et éducative reconnue, la langue française peine à s?imposer comme un atout professionnel décisif dans le Vietnam contemporain, où l?anglais domine les perspectives de carrière.