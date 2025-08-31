Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
International
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 6 s
Le français au Vietnam, un héritage académique
Le
31 Aoû. 2025 à 21h50 (TU)
Mis à jour le
31 Aoû. 2025 à 21h52 (TU)
Par
TV5MONDE
MAY VALLAUD
Malgré sa valeur culturelle et éducative reconnue, la langue française peine à s?imposer comme un atout professionnel décisif dans le Vietnam contemporain, où l?anglais domine les perspectives de carrière.
International
À la une
International
Le porte-parole de la branche armée du Hamas Abou Obeida a été "éliminé", selon l'armée israélienne
International
France : à huit jours de sa probable chute, le Premier ministre François Bayrou refuse de faire ses adieux et "continue le combat"
Afrique
Algérie : "le président n’était pas content du travail accompli" par le Premier ministre Nadir Larbaoui
États-U nis
Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?
International
L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"
États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU
États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU
International
Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant
Terriennes
"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec
Restitution
"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera
Afrique
Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE