Le glyphosate, un herbicide inoffensif ?

Les agriculteurs français sont en colère. Mobilisés depuis une semaine, ils revendiquent de meilleurs revenus, un paiement des aides européennes plus rapide et pour certains, la suppression de normes environnementales.



En effet, le syndicat majoritaire, la FNSEA, s’oppose à l’interdiction de certains pesticides et parmi eux, le glyphosate. Cet herbicide est le plus utilisé dans le monde et certains revendiquent qu’il est tout à fait inoffensif.