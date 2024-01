TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Le Grand angle

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, rendez-vous incontournable du football africain. Les enjeux sportifs, économiques et politiques sont colossaux. Pour en parler : Will Mbiakop, économiste du sport, président exécutif de l'African sports and Creative Institute, Mehdi Dahak, Fondateur de DZ foot, portail de référence sur le football algérien et Lise-Laure ETIA, journaliste spécialiste du Sport à TV5 Monde.